Win tickets voor Transcendance @ Drive In Movies

Voor Transcendance kroop Johnny Depp in de huid van Dr. Will Caster, ‘s werelds meest vooraanstaande onderzoeker op vlak van artificiële intelligentie. Die is druk in de weer met een supercomputer die kennis aan menselijke emoties koppelt. Zijn experimenten maken hem echter tot het doelwit van anti-technologische extremisten. Ze trachten Caster uit te schakelen, en dat heeft dramatische gevolgen… Let wel, deze film is niet aangeraden voor kijkers jonger dan 12 jaar.

Op 14 augustus wordt deze sci-fi-blockbuster geprogrammeerd op de Coca-cola Drive In Movies te Mechelen. Auto55.be geeft hiervoor vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door fan te zijn van Auto55.be op Facebook en gevat te reageren onder de link naar dit item op onze Facebook-pagina. Vergeet vooral ook niet te liken, sharen en/of tweeten. Succes!