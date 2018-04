Nieuwe Volvo XC90 kent 2 ongeziene veiligheidskunstjes

Door: BV

Lang voor de meest andere constructeurs veiligheid tot een prioriteit bombardeerden, voerde Volvo dat aspect al aan als verkoopsargument. En dat doet het nog steeds - ook al is de kloof met veel rechtstreekse concurrenten verdwenen door wat je zou kunnen omschrijven als een heuse veiligheidswedloop. Maar de nieuwe Volvo XC90, die later deze zomer wordt voorgesteld, heeft nog een paar nieuwigheden tentoon te spreiden. De Zweden zetten ze nu al in de kijker.

Run off road protection

Volvo heeft uit de statistieken gehaald dat een schrikwekkend hoog aantal ongelukken gewoon te wijten is aan het voertuig dat van de weg geraakt. Daarom bedacht het deze Run off road protection voor de 4x4-modellen (de basisversie is tweewielaangedreven). Dat doet niets aan het feit dat je met je auto het asfalt vaarwel zegt, maar als dat gebeurt beperkt het wel de gevolgen. Hoe? Wel, door de auto voor te bereiden. De gordels worden aangespannen om bestuurder en passagier een goede houding te geven en een kussen in de stoel wordt opgeblazen om de schok beter op te vangen. Lach niet, de verticale krachten worden op die manier met een derde beperkt. Helaas dat het vooral bedoeld is voor landen waar de weg gevoelig hoger ligt dan de berm, en dat heb je in onze contreien nauwelijks.

Kruispuntremmen

Dat een kruispunt niet de veiligste verkeersinrichting aller tijden is, lijkt logisch. En nogal wat mensen laten zich vangen aan de snelheid waarmee een tegenligger aankomt. Bij het afdraaien loopt het dan mis. De nieuwe XC90 heeft nu een systeem dat bij het insturen (om af te slaan) controleert of er een tegenligger aankomt. Is dat het geval dan zal die zelf een noodstop uitvoeren.