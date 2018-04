Renault Koleos is flop, krijgt toch opvolger

Door: BV

Het is een goede zaak dat de Koleos Renault nauwelijks iets kost. Het model is immers op enkele details na identiek aan de SUV van de Zuid-Koreaanse Renault-Nissan dochteronderneming Samsung. Gelukkig, want de Koleos is een flop. En toch houdt Renault het model in het leveringsprogramma. Sterker nog - er komt een opvolger.

Renault Koleos II

De technische basis voor de volgende generatie wordt naar alle waarschijnlijkheid de Nissan X-Trail. Die staat reeds op de nieuwe, modulaire bodemstructuur van de groep. Of het model meer een eigen koers zal varen, is niet bevestigd, maar het ligt wel voor de hand. De Renault Captur geniet immers veel bijval en heeft dat in aanzienlijke mate aan z’n originele uiterlijk te danken.

In 2016 wordt generatie 2 van de Koleos verwacht. Een teken dat Renault denkt dat het niet zonder SUV kan - en de cijfers die nog steeds een groeiende populariteit voor het segment tonen, geven het bedrijf gelijk. Tegen dat het zover is, zal de Koleos negen jaar oud zijn.