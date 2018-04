Darth Vader krijgt een set (hot) wheels

Door: BV

Volgend jaar wordt de wereld getrakteerd op een nieuwe film in de Star Wars-saga. Een prent die het niet zal schoppen tot ons dossier met legendarische autofilms. Aan leuke en originele transportmiddelen geen gebrek, maar auto’s? Neen - dat is er niet in te zien. Maar het heeft speelgoedfabrikant Mattel er niet van weerhouden om de eeuwige slechterik Darth Vader toch op een auto te trakteren. Hij komt uit in de Hot Wheels reeks, maar vanaf vandaag is hij in San Diego op Comic-Con te bekijken op ware grootte. En hij rijdt ook.

Gebaseerd op Corvette?

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het bouwen van filmvoertuigen zorgde voor het unieke exemplaar terwijl Mattel zelf voor het design zorgde. Er werd een auto geslacht om als basis te dienen, maar het is onduidelijk welke dat is. De proporties en de aanwezigheid van een tot 526pk opgekittelde LS3 V8-motor doen ons inzetten op een Corvette,maar zeker is dat niet.

Speciale editie

Van de autootjes op schaal 1:64 stelt Hot Wheels meteen een speciale editie voor. Die zit in een verpakking die lijkt op het lightsaber van de sinistere hoofdrolspeler.