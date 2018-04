Hebben? Nissan Note Nismo

Door: BV

Nissan wil een gepeperde versie van elk model in z’n gamma. Onder de naam Nismo, een samentrekking van Nissan Motorsport. We hebben er al enkele achter de kiezen (waaronder de Juke Nismo en de 370Z Nismo) en nu introduceert het bedrijf ook een stoere Note. Klein probleem: wie ‘m hebben wil zal naar Japan moeten verhuizen, want voorlopig komt hij alleen daar op de markt.

Twee versies

Nissan zal in het thuisland twee versies aanbieden. Een milde variant die een tikkeltje meer vermogen krijgt maar grotendeels genoegen neemt met de uiterlijke aanpassingen. Een tweede versie zal beduidend meer vermogen opwekken (wijs de turbo alvast als schuldige aan), maar details zijn er nog niet over.

Stoer aan binnen- en buitenkant

Velgen, zijsschorten, bumpers, uitlaatlijn… het werd niet over het hoofd gezien bij de aankleding van deze Juke. En de binnenzijde werd eveneens opnieuw gedecoreerd. Met een flinke dosis rood, want dat hoort zo.