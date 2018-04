Aston Martin toont de nieuwe Lagonda!

Door: BV

We zouden schrijven dat er al zo lang over een revival van de naam Lagonda werd gesproken dat we ons niet meer konden herinneren wanneer het begon. Maar een blik in de Auto55-archieven leert ons dat Aston Martin al met de idee speelt sinds 2008. Toen werd al een logo voorgesteld. Inmiddels, zes jaar later, kregen we wel een concept te zien van een SUV met die naam, maar presteerde het bedrijf het niet om een concreet plan naar voor te schuiven en zich daar ook aan te houden.

Sportieve sedan

De SUV werd voorgesteld in 2009, in 2010 liet het bedrijf weten toch maar voor een vierdeurs te kiezen, in 2011 werd de SUV dan toch weer opgevist en nu is er eindelijk écht een nieuwe Lagonda. En neen, het is géén SUV. De vierdeurs met sportieve lijnen wordt gebouwd op de bestaande Aston Martin architectuur (plannen om een platform los te weken bij Mercedes bleken dus onsuccesvol) en zal bij elkaar worden gevezen door hetzelfde team dat instond voor de hyperexclusieve Aston Martin One-77. Dat betekent meteen dat de productie grotendeels handwerk wordt.

Niet voor Europa

De Lagonda ziet het levenslicht begin 2015, maar Europa hoeft er z’n adem niet voor in te houden. Aston Martin heeft voorlopig alleen plannen met het model in het Midden Oosten. Omdat het zegt dat daar de klanten te vinden zijn, maar we durven er ook op inzetten dat soepeler homologatieregels eveneens een rol spelen. Het prijskaartje wordt astronomisch en we mikken dan ook op een twaalfcilinder onder de motorkap, ter verantwoording.