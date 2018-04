Ford Mustang GT met straaljager-saus

Door: AUTO55

Wie ook maar een beetje vertrouwd is met moderne straaljagers, kent ongetwijfeld de F-35 Lightning II. Dat is een geesteskind van Lockheed Martin dat eerst als X-35 meedingde voor een contract in kader van het veelbesproken Joint Strike Fighter programma en daarbij de Boeing X-32 op de achtergrond duwde. En Ford kijkt er naar op, zo blijkt. Vandaar deze unieke F-35 Lightning II Edition op basis van de nieuwste Mustang GT - de topper uit de reeks.

Uiterlijk vertoon

Een brede splitter vooraan en een uit de kluiten gewassen achterdiffuser moeten duidelijk maken dat het een echte krachtpatser betreft. Opvallender is echter de striping die hij van de echte F-35 kopieerde, inclusief vlaggen van de landen die deelnemen aan het JSF-programma, en uiteraard de matte, titaniumkleurige koetswerktint in combinatie met geelgetinte (!) ruiten. Die kleur wordt ook voor onder meer de remklauwen en aan de binnenzijde gebruikt.

Tegen opbod

De speciale Mustang is exemplaar enig in zijn soort en zal op de benefiet van 'Gathering of Eagles' op de EAA AirVenture in het Amerikaanse Wisconsin worden geveild. De opbrengst gaat naar het EAA Young Eagles programma, dat sinds 1992 gratis vluchten organiseert. In totaal hebben al bijna 2 miljoen gelukkigen ervan kunnen profiteren.