Productieversie Citroën C3-XR betrapt in China

Door: BV

Citroën toonde in april van dit jaar een C-XR concept op het Autosalon van Peking. Een SUV die wat trekken van de Peugeot 2008 van dezelfde groep vertoont, maar wel zo’n 10cm langer is en later dit jaar in de verkoop gaat. De productie zal samen met Dongfeng Motors gebeuren en het is weinig waarschijnlijk dat we het model ook buiten China in de catalogus zullen zien opduiken. Maar op het net is hij nu wel te zien, zelfs vroeger dan de officiële voorstelling.

C3 Crossover

Het cijfer is het enige nieuwe element in de naam, waarvan de XR voor Crossover staat. Onder kap komen wellicht een atmosferische 1.8l benzinemotor en een 1,6l turbo. Wie nog eens wil zien hoe de concept eruit zag, kan dat hier bekijken.