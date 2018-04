Win tickets voor Walk of Shame @ Drive In Movies

Door: AUTO55

Meghan Miles' (Elizabeth Banks) droom om een populair nieuwsanker te worden komt in het gedrang wanneer ze na een one-night-stand ergens in een wildvreemd appartement ontwaakt in downtown LA. Ze heeft slechts acht uur de tijd om op haar sollicitatiegesprek te geraken, maar zonder GSM, auto en portefeuille wordt dit haar grootste uitdaging ooit.

Op zondag 27 juli wordt deze komedie geprogrammeerd op de Coca-cola Drive In Movies te Lichtaart (parking Bobbejaanland).