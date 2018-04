Dwars door Rusland met de Mercedes B-Klasse F-CELL

Uiterlijk in 2016 wil Mercedes met een brandstofcelwagen op de markt komen. Het denkt dat de technologie nog hooguit één ontwikkelingsgeneratie van serieproductie verwijderd is. Auto55 zocht alvast uit hoe het leven met een brandstofcelauto (die waterstof tankt en elektriciteit opwekt) exact loopt. En we maken het ons niet gemakkelijk - we trekken er dwars mee door Rusland.