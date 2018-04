Jaguar XE: zo ziet de nieuwe BMW 3-killer eruit!

Door: BV

Op 8 september gaat de nieuwe baby-Jaguar in première. Een model waarvan we al weten dat het voor 75% uit aluminium bestaat en een zuinige variant heeft die niet eens 4,0l/100km zal verstoken. Maar het uiterlijk was nog grotendeels geheim, ook al volgt het de inmiddels gekende stijl van de constructeur. Tot nu, tenminste, want dit is na de teasers het eerste beeld van de Jaguar XE.

Emeli Sande

Jaguar wil een modern en tegelijk oer-Brits imago ophangen. Dat is wellicht de reden dat er gekozen is voor een samenwerking met de Britse zangeres Emeli Sande (eveneens op de foto). Het bedrijf heeft een marketingcampagne opgezet waarin ook nog Stella McCartney en Idris Elba zullen opdraven.

Motoren

Een drieliter zescilinder en vijfliter V8 staan op de planning, maar wellicht worden ook een 2,2l dieselcentrale en tweeliter viercilinder op benzine in de neus van het model gelepeld. Over enkele weken weten we meer.