Toyota GT86 CS-R3 is klaar voor rallysport

Door: BV

Achterwielaandrijving, een laag in de neus gedropte boxermotor en een erg directe besturing. We kunnen zo ongeveer garanderen dat menig Toyota GT-86-klant zich al eens rallypiloot gewaand heeft. Of er op z’n minst van heeft gedroomd. Maar er écht de competitie mee induiken gaat natuurlijk niet. Daarvoor zou je wat gewicht overboord moeten gooien, kan je wellicht wat extra vermogen gebruiken en moet je veiligheidsvoorzieningen als een blusinstallatie en een rolkooi inbouwen. En kijk, dat zijn nu net de aanpassingen die Toyota deed om tot de GT86 CS-R3 te komen.

Meer vermogen

Een sequentiële zesbak, een achterdifferentieel met gelimiteerde slipratio en een motor die niet alleen aangepaste software maar ook andere kleplifters en een aangepaste brandstofverdichtingsratio kreeg. Goed voor, naar schatting, 240 tot 250pk. Doe er de andere aardigheidjes en twee ophangingssets (één voor gravel en één voor asfalt) bovenop en je kan op een relatief goedkope manier aan de slag in de R3-classificatie van de rallysport.

Nulwagen

De Toyota GT86 CS-R3 komt dit weekend voor het eerst in actie. Niet in de handen van een klant, en evenmin in de echte competitie. Tijdens de ADAC Rallye Deutschland die van 21 tot 24 augustus verreden wordt, zal de constructeur een prototype als nulwagen de weg op sturen. Dat is het voertuig dat vlak voor de doortocht van de deelnemers in competitie het parcours afrijdt bij wijze van laatste veiligheidstest.