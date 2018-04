Mercedes moderniseert in Duitsland

Door: BV

Als autobouwers de jongste tijd grondig investeerden, dan waren de bugetten zelden voor Europa. China, uiteraard, de VS vanzelfsprekend, ontluikende regio’s in Azië (zoals Vietnam, Maleisië en India) en Zuid-Amerika hebben allemaal kunnen profiteren van een instroom van autokapitaal. Maar in onze eigen buurt is de economische oogst best mager. Mercedes-moederhuis Daimler gaat nu tegen de stroom in.

Miljardeninvestering in Duitse fabriek

Volgend jaar is het zo maar eventjes een eeuw geleden dat in het Duitse Sindelfingen voor het eerst een auto van de band liep. En dat gaat nog even door. De grootste productiefaciliteit van het merk - waar zo’n 22.000 werknemers elke dag aan de slag gaan - wordt aan een geldinfuus gehangen. Tot 2020 zal Daimler er liefst anderhalf miljard euro in investeren. De werknemers zelf hebben er ook wat voor moeten doen: zij hebben ingesteld met een flexibeler werkschema.