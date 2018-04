Nog meer slecht nieuws voor de Fiat 500L (en Nissan Leaf, Mazda 5)

Door: BV

De Amerikaanse IIHS - de Europese tegenhanger van de onafhankelijke EuroNCAP crashtests - heeft een nieuwe test ingevoerd. Die rijdt de voertuigen tegen een snelheid van 65km/u tegen een vervormbare barrière met een gedeeltelijke overlap. Die test wordt ook in Europa uitgevoerd, zij het tegen wat lagere snelheden en met ander overlappercentage. De resultaten zijn belangrijk omdat het overgrote deel van de ongevallen met ernstig letsel voor de inzittenden van dit type zijn. En de resultaten zijn niet bemoedigend.

Alweer slecht nieuws voor de Fiat 500L

De Fiat 500L heeft het niet voor de wind in het land van Big Is Beautiful. Fiat werd al door onafhankelijk onderzoek uitgeroepen tot het meest onbetrouwbare merk van allemaal (wat de constructeur zelf dan weer op deze 500L stak) en nu heeft de IIHS ook nog kritiek. De monovolume verteerde de nieuwe veiligheidstest alles behalve goed. Het voorwiel zorde zelfs voor schade tot halverwege de auto.

Ook Mazda 5 en Nissan Leaf delen in de brokken

Airbags die niet of fout afgaan, deuren die van het koetswerk los geraken en nagenoeg gegarandeerd zware verwondingen voor de inzittenden vielen ook de Nissan Leaf en Mazda 5 te beurt. De Leaf kan gelukkig wel nog steeds claimen dat z’n accuset intact bleef.

Het gevaar van gerichte ontwikkeling

“ kleine verschillen in methodologie kunnen potentieel grote verschillen in resultaten opleveren ”

We hebben het in onze testrubrieken reeds herhaaldelijk aangehaald - het nut van crashtests is niet te onderschatten, maar er schuilt ook een gevaar in. Autobouwers stemmen hun veiligheidsbeleid immers meer dan ooit tevoren af op de resultaten van de botsproeven. Dat betekent dat kleine verschillen in methodologie potentieel grote verschillen in resultaten kunnen opleveren. Alle bovenstaande modellen scoorden behoorlijk tot erg goed in vergelijkbare doch niet identieke Europese tests. En natuurlijk is de kans dat je een ongeluk hebt dat in de praktijk net identiek is aan de testset weer heel erg klein…