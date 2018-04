Wat stelt Opel voor op het Autosalon van Moskou?

Door: BV

Moskou, voor de duidelijkheid, is niet zo’n voor de hand liggende keuze om wat nieuws voor te stellen. Dat probeert een autobouwer doorgaans te doen op een markt waarop hij ofwel historisch sterk staat ofwel waar heel wat potentieel in zit. Dat laatste is niet helemaal het geval voor de Russische markt. Los van de economische gevolgen die door de internationale gemeenschap uitgesproken worden over het land, doet de autosector het er niet zo goed. Opel, zo lijkt het wel, heeft van GM echter de opdracht gekregen om er z’n stempel te drukken. En dan moet je je vooreerst in de kijker werken.

De teaser geeft weinig uitsluitsel, maar het lijkt erop dat Opel iets compleet nieuws toont in Moskou. De afbeelding blijft momenteel evenwel nog zonder commentaar, dus wie een gok wil wagen hoeft zich niet in te houden. Ten laatste op 27 augustus weten we wat het juist is.