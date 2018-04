Mercedes S-Klasse Pullman: de eerste beelden

Door: BV

Eigenlijk waren Maybachs grondig verbouwde S-Klasses. En ze sloegen niet aan. Mercedes rekte de productie zo lang mogelijk en gooide het luxelabel dan weer buiten. Maar de klanten voor een überluxe limousine mogen nog steeds bij het mark aankloppen. En voor wie een S-Klasse met lange wielbasis niet goed genoeg is, komt deze Pullman binnenkort het aanbod vervoegen.

Langer dan de Maybach

Als de eerste informatie correct blijkt, dan wordt deze Pullman 6,4 meter lang. Dat is nog eens 20cm meer dan de langste Maybach. En die eerste informatie heeft het ook nog over een leeggewicht van (ga even zitten) 5,3 ton. Dat is meer dan 2 ton bovenop de massa van de S 65 AMG L. Dat suggereert dat de Pullman van bepantsering is voorzien. Wat wel zeker is, is de standaard opstelling van 2 + 2 + 2 zetels, waarbij de achterste vier elkaar aankijken.

Productie

Voor de aandrijving zorgt naar alle waarschijnlijk een bij Mercedes AMG betrokken V12 met 630pk. De productie wordt dan weer in handen gegeven van een bijna-huistuner voor het huis: Brabus.