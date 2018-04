Win tickets voor Into The Storm @ Drive In Movies

Door: AUTO55

In de prent Into The Storm wordt het stadje Silverton op één dag tijd verwoest door de ongekende kracht van een serie tornado's. De bevolking is overgeleverd aan de genade van de onvoorspelbare en dodelijke cyclonen, terwijl stormjagers waarschuwen dat het ergste nog moet komen. De meeste mensen zoeken een schuilplaats, maar sommigen gaan juist naar de tornado toe, voor dat ene, unieke shot...

Op 6 augustus aanstaande wordt deze blockbuster geprogrammeerd op de Coca-cola Drive In Movies te Mechelen, en op 7 augustus te Lichtaart. De poorten openen om 19u (Mechelen) en 20u (Lichtaart). Na zonsondergang start de film (ten laatste om 22u). Auto55.be geeft vrijkaarten weg voor deze vertoningen. Je kan ze winnen door fan te zijn van Auto55.be op Facebook en te reageren onder de link naar dit item op onze Facebook-pagina. Vergeet ook niet te liken, sharen en/of tweeten. Succes!