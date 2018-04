VW Amarok Ultimate is nieuwe gammatopper

Door: BV

Wie in het gamma van de Volkswagen Amarok opklom, kwam de Highline tegen als hoogste sport op de ladder. Maar de Duitsers voegen er nu nog een extra trede aan toe: de Ultimate.

Gebaseerd op Amarok Highline

VW is gewoon vertrokken vanaf de Highline en heeft er wat extra’s aan toegevoegd. Xenonlichten, wat meer chroom, zilverkleurige beschermplaten en speigelhuizen en sidebars aan weerszijden, naast hoogglans afgewerkt lichtmetaal. En striping, uiteraard.

Interieur

Aan de binnenzijde vinden we een interieur in Alcantara en extra ‘goodies’ zoals zetelverwarming, een achteruitrijcamera, parkeersensoren en navigatie.

Met twee- of vierwielaandrijving

De variant wordt leverbaar met de tweeliter TDI dieselmotor. Of je die in de versie met 140, dan wel 180pk wil, kan je zelf kiezen. Een automaat of handbak is een volgende knoop die je moet doorhakken en tenslotte zal je ook moeten beslissen of je twee- dan wel vierwielaandrijving verkiest.