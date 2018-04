Officieel: Mercedes S 600 Guard

Door: AUTO55

Voor wie een gewone Mercedes S-klasse nog niet veilig genoeg is, is er de S 600 Guard. Die limousine kan je het best als een bunker op verstevigde run-flat banden omschrijven. Het model voldoet immers aan de VR9-beschermingskwalificatie, wat inhoudt dat je als inzittende wordt beschermd tegen patronen uit militaire handwapens en geweren, maar ook tegen granaten en explosieven - ook als die onder de auto tot ontploffing worden gebracht.

Onder de motorkap schuilt een dubbel geblazen V12 die 530pk en 830Nm koppel ontwikkelt, wat voldoende moet zijn om achtervolgers af te schudden. Indien dat toch niet lukt, biedt een intercom soelaas om hulp van buitenaf in te roepen. Voorts fungeert de S 600 Guard als een soort panic room, compleet met paniekalarmsysteem, automatische brandblusser, een klimaatregeling die eventuele giftige gassen op afstand houdt en veel, heel veel luxe en comfort.