Zo ziet de nieuwe Hyundai i20 er vanbinnen uit

Na een set heimelijk (in India) geschoten foto's en enkele door de Europese afdeling van Hyundai vrijgegeven schetsen van de nieuwe i20, zijn hier de eerste interieurbeelden. Die komen niet van het merk zelf, dus ongetwijfeld zit er nu ergens een medewerker voor zijn of haar job te vrezen. Meer informatie is er nog niet. We kijken dus allen uit naar het Autosalon van Parijs, dat op 4 oktober de deuren opent, want daar zal de nieuwe i20 z’n wereldpremière beleven.