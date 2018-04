Carlsson G 63 AMG 6x6 is extra potig

Door: AUTO55

Tuners laten we niet al te vaak aan bod komen in onze nieuwsrubriek, maar deze Mercedes G 63 AMG 6x6 die door Carlsson onder handen werd genomen willen we je niet onthouden. Waar het terreinbeest normaal gesproken 544pk en 760Nm produceert, is deze tot M157 V8 BiTurbo gedoopte kolos immers maar liefst 650pk en 900Nm rijk. En dit enkel door een zogeheten CK63 Performance Kit tussen het ECU-hoofdbestanddeel en de unit die de brandstofvoer, de ontsteking en de turboboost regelt te plaatsen.

Op smaak brengen kan

Op andere badges na werd het exterieur ongemoeid gelaten, al valt er binnenin wel nieuws te rapen. Zo voorziet Carlsson nieuwe sierpanelen en biedt het klanten de mogelijkheid om bij te betalen voor een aankleding naar keuze. Van vloermatten van zacht suède tot Merino schapenvacht of een interieur dat volledig uit carbon bestaat; het kan allemaal.