In Nijvel kunnen Tesla-klanten gratis tanken

In het Waals-Brabantse Nijvel heeft Tesla Motors voor een Belgische primeur gezorgd. De Amerikaanse constructeur van elektrische auto's heeft er namelijk een speciaal oplaadpunt geïnstalleerd waar Tesla-klanten hun vierwieler kostenloos en in 22 minuten van verse stroom kunnen voorzien. De zogeheten supercharger bevindt zich in de Chaussée de Mons 22 te 1400 Nivelles.

Het nieuws werd bekendgemaakt door de voorzitter van Tesla Club Belgium, dat vanavond een 60-tal Tesla's en hun eigenaars in de thuisbasis in Genk verwacht. Maar ook geïnteresseerden die nog geen klant zijn kunnen er naartoe. De club biedt circa 200 van hen de kans om een testrit te maken in de Limburgse stad.