Aston Martin Vanquish & Rapide vanaf nu sneller, zuiniger, mooier

Door: BV

Aston Martin heeft voor modeljaar 2015 een hele rits verbeteringen doorgevoerd aan de Vanquish, Vanquish Volante (de cabrio) en de vierdeurs Rapide S. Het resultaat zijn betere prestaties bij een lager verbruik. En ook de stijl is wat bijgespijkerd.

Nu met achttrapsautomaat

Laat ons met het belangrijkste beginnen: alle hierboven aangehaalde versies hebben nu recht op een achttrapsautomaat van fabrikant ZF. Die wordt hier voor het eerst toegepast in een ‘transaxle’-layout, dus met de versnellingsbak tussen de achterwielen. De extra verhouding garandeert een betere spreiding. Wat langer in de hoogste versnellingen, wat korter tussenin. De gevolgen blijven niet uit. Beide modellen laten nu nog slechts 9,1l/100km verbruik optekenen en zien hun CO2 gereduceerd tot 298 en 300gr/km.

Omdat de ingenieurs in de uitlaatlijn de tegendruk wisten te reduceren, zijn de motoren net een tikkeltje krachtiger geworden. In de Vanquish komt er 3pk bij tot 568, in de Rapide S zijn het er 2, met een totaal van 552pk. En in beide gevallen zwelt de koppelcurve met 10Nm aan tot 630NM. Het resultaat is een snellere sprinttijd. Van 0-96km/u doet de Vanquish in 4,1 seconde, wat een halve tel beter is dan voorheen. De Rapide S blijft op één tiende achterstand. En de top bedraagt voortaan 322km/u.

Stijlaanpassingen

Geen grote verschillen, maar we spotten wel nieuwe velgen, andere buitenkleuren en een hele hoop extra creativiteit in de aankleding van het interieur. Daarbij worden nieuwe kleuren en leersoorten, maar vooral de sierstikmachine bovengehaald.