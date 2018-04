Ferrari 458 kiest voor turbo's

Door: AUTO55

De Ferrari 458 Italia gaat intussen al 5 jaar mee. Een echte opvolger zit er nog niet onmiddellijk aan te komen, maar in maart van volgend jaar - op het Autosalon van Genève - zullen we wel met een tussengeneratie te maken krijgen. Die zal aerodynamischer zijn en moderner ogen, maar het belangrijkste nieuws is dat de atmosferische 4.5-liter V8-motor uit het huidige model plaats ruimt voor een dubbel geblazen krachtbron met evenveel cilinders. De vernieuwde 458, die volgens de geruchtenmolen M458-T zal heten, gaat dus de California T achterna door van turbotechnologie gebruik te maken. Insiders spreken alvast van een vermogensklim van 570 naar 680pk en een lager gemiddeld verbruik.