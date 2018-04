Eerste stukje nieuwe Chevrolet Volt

Door: BV

De productieversie van de Chevrolet Volt werd in 2008 voorgesteld. Dat betekent dat het product zo onderhand aan het einde van z’n standaardcyclus van 7 jaar is gekomen. Een succes is het niet geworden. In Europa zag General Motors zich finaal zelfs verplicht om de prijs van de Volt en de technisch identieke Opel Ampera drastisch te verlagen. Zonder veel succes overigens. Van de Ampera is al geweten dat hij geen opvolger meer krijgt, maar de Volt komt er wel weer. Ten laatste in 2016 is het zo ver en GM warmt ons alvast op voor een première op het Autosalon van Detroit in januari met deze eerste teaser.