Range Rover Sport SVR gaat naakt

Door: BV

De Range Rover Sport van de nieuwe generatie verdient het SVR-label (de S en V staan voor Special Vehicles, de R staat voor Racing) vooral omdat de 5-liter V8 met compressor is opgekitteld tot 550pk. Da’s nog eens 10% bovenop wat de krachtigste telg momenteel al uitbraakt.

De snelste over de Nürburgring

Land Rover pakte er al mee uit - de Range Rover Sport SVR is de snelste SUV ooit over de Nürburgring. Het rondje werd door de testpiloten van Land Rover afgehaspeld in 8 minuten en 14 tellen. De topsnelheid werd voor de gelegenheid een beetje bijgepast. De begrenzer komt nu pas tussen bij 260km/u. En wie vanaf stilstand naar 60Mph (96km/u) knalt, heeft voldoende aan 4,5 seconden sensatie.

Aangepast uiterlijk

Het uiterlijk van de SVR was tot nog toe verpakt in verhullende stickerprints, maar nu gaat het model eindelijk naakt. We spotten meteen de aangepaste grille, 22-duimers, de namaak-diffuser achteraan en de uitlaatstukken van de aangepaste afvoerlijn voor de uitlaatgassen. Eentje waarvan Land Rover plechtig belooft dat ze fantastisch zal klinken.

Aan de binnenzijde meer sportieve accenten. We onthouden vooral de sierlijsten in carbon en de kuipzetels met geïntegreerde hoofdsteunen.

Wie er één wil?

Loopt nog niet meteen naar de dealer. Het model is er pas begin 2015.