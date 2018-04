Dodge Charger Pursuit is waar carjackers wakker van liggen

Door: BV

Bij ons moet de arm der wet het doorgaans stellen met rollend materieel dat - enkele uitzonderen nagelaten - recht van het schab komt. En laat ons niet naïef zijn, in de aanbesteding wordt dan ook nog eens evenveel aandacht geschonken aan politiek mouwvegen dan aan de eisen van de mensen in het terrein. In de VS kijken ze daar net even anders tegenaan. Het is er natuurlijk ook ‘big business’, maar er is geen agent die er met een standaardauto betrapt wil worden. Elk van ‘de grote drie’ (Ford, GM en Chrysler) heeft een speciaal product voor Politiediensten in de catalogus. Dit is de Dodge Charger Pursuit.

Standaard snel

Minder dan een 3,6l V6 (292pk) met een sprinttijd van 6,6 seconden (tot 60Mph of 96km/u) legt Dodge niet onder de kap. Meer wel: op verzoek kan een 5,7l V8 (370pk) ook. Die duikt op dezelfde oefening onder de 6 tellen. En voor wie graag wat extra tractie heeft is er vierwielaandrijving.

Specifieke uitrusting

Dodge versterkte de voorophanging, monteert zetels met een stalen frame, biedt een gekoelde kofferruimte aan voor het geval daar apparatuur wordt gemonteerd, je kan ook kogelvrije deuren aanstippen en dan zijn er natuurlijk ook nog de versterkte bumpers. Die zijn ideaal om vluchters in het rond te zetten.