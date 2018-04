Skoda plaagt maar door voor nieuwe Fabia

Door: BV

Skoda is er klaar mee: de nieuwe Fabia. Hij staat in oktober op het Autosalon van Parijs te blinken en de hele PR-molen is al aan het malen. Een schets kregen we eerder al te verwerken samen met de wetenschap dat de nieuweling net geen 4m lang wordt, in breedte 9cm toeneemt maar in hoogte 3cm inboet. En dat de nieuwe motoren tot 17% zuiniger zullen zijn dan even krachtige (maar vaak grotere) motoren in de huidige generatie.

Op de planning staan een éénliter driecilinder met 60pk, alsook een 1.2 TSI viercilinder met 110pk en een 1.4 TDI common-rail turbodiesel die 75 dan wel 105pk ontwikkelt. Later zal ook de 1.4 TDI GreenLine gelanceerd worden (met banden met een lage rolweerstand, start/stop, aerodynamische optimalisatie en remenergierecuperatie). Die laatste zou op papier slechts 3,1l/100km verbruiken en gemiddeld 82g/km CO2 uitstoten.

Hoekiger lijnenspel

Een hoekiger lijnenspel werd al voorspeld. De studiemodellen die Skoda de jongste tijd presenteerden lieten over die stijlrichting weinig twijfel bestaan. De eerste plaatjes bevestigen dat vermoeden.