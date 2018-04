Dodge Charger SRT Hellcat is de snelste sedan ter wereld

Door: BV

De Italianen van Fiat hebben hun eigen modellijnen de jongste tijd verwaarloosd, maar het dient wel gezegd dat de flamboyance van jongens bij Dodge en Chrysler blijkbaar wel één en ander losweekt bij het management. De Amerikanen hebben zich sinds de overname door Fiat al op behoorlijk wat gekke projecten kunnen uitleven. Er was al een Dodge Challenger SRT die ook nog eens ‘hellcat’ aan de naam kreeg toegevoegd, en nu doen de vermogensjunkies van Street Racing Technologie nog eens hetzelfde met de Charger. Het resultaat is wellicht de snelste en met zekerheid de krachtigste vierdeurs ter wereld.

707pk

Het recept is heerlijk Amerikaans - je vijst gewoon een knoert van een compressor op een gigantisch V8-blok - al hangt er ok nog een zweem van raffinement rond omdat de centrale met 6,2l inhoud gekoppeld wordt aan een automaat met niet minder dan 8 versnellingen. Laat ons hopen dat de bak afdoende verstevigd is, want die zal zo maar eventjes 707pk moeten verwerken. Dodge is nog even cryptisch over de acceleratietijd. Het zegt alleen dat het model in minder dan 13 seconden… van nul naar 160km/u en weer naar nul kan accelereren. En dat de topsnelheid, zonder de begrenzer die de meeste andere constructeurs van krachtige machines monteren, niet minder dan 328km/u bedraagt.

Elektronische gadgets

Aan subtiliteit heeft Dodge ook een broertje dood. Het uiterlijk straalt onversneden agressiviteit uit. Aan de binnenkant gaat het er door de donkerrode tint van de aankleding nét iets minder vrijpostig aan toe. Fijn Nappaleder en Alcantara maken er de dienst uit. Maar er zijn voldoende elektronische gadgets om je bezig te houden. Zo is nagenoeg alles van ophanging tot transmissie instelbaar en kan je de meest absurde gegevens ophalen. Zoals de sprinttijd over de ‘quarter mile’ - een dragstrip-klassieker - bijvoorbeeld. Voor prijzen en dergelijk is het nog te vroeg. De verkoop start pas begin volgend jaar.