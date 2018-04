Een VW Golf... vol met popcorn

Door: AUTO55

Dit is geen zoveelste hobbyproject of marketingstunt, wel een bijdrage aan de kunstwereld van ene Lucas Danehl. Dat is een jongeman die les volgt aan de Braunschweig Hochschule für Bildende Künste in Duitsland. Danehl koos naar eigen zeggen voor een VW Golf uit 1983 omdat het een auto is die tekenend is voor zijn generatie. De popcorn staat dan weer voor "vreugde en mooie momenten met familie en vrienden." Het is in ieder geval een kijkje waard.