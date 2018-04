Airbags Amerikaanse Land Rovers werken niet goed

Door: BV

Er is nog maar eens een voorbeeld van een dubbele standaard opgedoken. De Brtise autobouwer Land Rover wordt door de Amerikaanse NTSB (National Transportation Safety Board) gesommeerd om maatregelen te treffen omwille van een slechte ontplooiing van de passagiersairbag van de modellen Freelander en de technisch erg gelijkaardige Range Rover Evoque. Een defect dat opgemerkt is, maar tot op heden geen verwondingen heeft veroorzaakt.

Software-update voor 46.500 voertuigen

Het probleem is volgens de autoconstructeur te herleiden tot een fout in de software. 46.500 voertuigen worden daarom in de VS-teruggeroepen voor een aanpassing. In Europa volgt geen terugroepactie, ofschoon de software hier natuurlijk wel identiek is.