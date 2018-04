Vesaro i Extreme: de ultieme racesimulator

Door: BV

Next-gen, dat zijn is hoe de sector de jongste generatie spelconsoles van Sony en Microsoft noemt. Respectievelijk de Playstation 4 en Xbox One. Ze horen zowat de natte droom voor iedere gamefan te zijn. Deze machines zijn krachtig, veelzijdig en kunnen weergaloze graphics produceren. Maar schrijf de ‘ouderwetse’ PC nog niet helemaal af als race-sim. Het bewijs? Deze Vesaro I Evolve Extreme Special Edition.

Forza 2, GT6, The Crew, Driveclub, Project CARS. Oké, de PS4 en Xbox One hebben aan nieuwste racegames de beste papieren. Echter, virtueel racen met zo’n controller is van likmevestje. Een stuur en pedalen zijn nodig voor de ultieme racegame-ervaring en die ontberen de ‘next-gen’ consoles.

Zo realistisch mogelijk

De I Evolve Extreme SE is Vesaro’s neusje van de zalm. Zo beschikt deze ‘playseat’ over drie gebogen HD OLED tv’s met een gezamenlijke beelddiagonaal van 165 inch om het realistische gevoel van snelheid zo dicht mogelijk te benaderen.

Laterale krachten zijn erg bepalend om je snelheid te laten ervaren. Daarom dat de Vesaro Evolve Extreme SE een geavanceerde force feedback systeem heeft ingebouwd die je elke bocht, hobbel en botsing laat voelen.

Vesaro is dol op lange typeaanduidingen. Zo zit je ingeklemd in de Cobra Evolution Pro Vesaro Signature Bucket Racing Seat. Interessanter om te weten is dat deze kuipstoel amper afwijkt van een zitje in the real deal.

Zijn tijd vooruit

Wat vandaag nieuw is, is morgen al weer oud. Daar ontkomt je ook met deze race-sim niet aan. Aangestuurd door een krachtige PC en twee Radeon HD7990 6GB grafische kaarten kun je met de Evolve Extreme SE echter wel even door. En handbak met 8 versnellingen? Die is z'n tijd zelfs ver vooruit.

Een lange garantietermijn van 10 jaar is inbegrepen, al staat daar een vraagprijs van enkele tienduizenden euro's tegenover. Hmmm, daar kun je ook een jaartje of twee achter het stuur van een echte raceauto kruipen, op een echt circuit. Maar dan weer niet in een McLaren 650S GT3 of Corvette C7.R.