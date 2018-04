McLaren P1 GTR is 1.000pk sterke racer

Door: BV

Als McLaren met een nog straffere versie aan komt draven van z’n hoe dan ook al maffe P1, speciaal voor circuitgebruik, dan weet je dat er indrukwekkende cijfers volgen. Laat ons alvast beginnen met de prijs: £ 1,98 miljoen. Dat flirt dan toch al met € 2,5 miljoen of als we de oude Belgische Frank voor de gelegenheid nog eens van onder het stof mogen halen: 100 miljoen.

1.000pk!

Een standaard P1 tikt al af boven 900pk en het stond dan ook in de sterren geschreven dat McLaren z’n best zou doen om de strafste variant op te werken tot 1.000pk of meer. En dat is exact waar de P1 op aftikt als de 3,8l V8 turbo en de elektromotor samen alle registers opentrekken.

Aerodynamisch geoptimaliseerd

Om ervoor te zorgen dat je je hersenmassa kan pletten tegen de zijwand van je schedel is de spoorbreedte met 8cm toegenomen, is er een vaste vleugel op de kont geplant en zuigt een voorvleugel meer lucht naar de bodemplaat. Om bandenwissels sneller te laten verlopen zijn wielen met een centrale bout gemonteerd en is het onderstel voorzien van de pneumatische vijzels van de McLaren 650S GT3.