Lamborghini Huracan Super Trofeo: +10pk - 150kg

Door: BV

Gian Paolo Dallara van het gelijknamige bedrijf heeft zich persoonlijk bemoeid met deze nieuwe circuit-Lamborghini. Waarom we dat belangrijk vinden? Wel, omdat die ooit nog persoonlijk betrokken was bij de ontwikkeling van de legendarische Lamborghini Miura. De naam is dus meer dan een beetje gewichtig. Maar het resultaat moet er natuurlijk ook zijn.

Super Trofeo

De 5,2l V10 ontwikkelt 10pk meer dan in de straatversie en tikt dus af op 620pk, die allen naar de achterwielen worden gestuurd. Het schrappen van de vierwielaandrijving levert een flink deel van de 151kg aan gewichtsbesparing op. Droog aan de haak weegt de Huracan voor de Super Trofeo slechts 1.271kg.

Achtervleugel met 10 instellingen

Pirelli ontwikkelde speciaal voor deze racebolide een bandenset. En dat is niet het enige wat de Italiaanse Stier krijgt. De voorvleugel en achterdiffuser zijn specifiek, naast tal van aërodynamische verbeteringen en je kan natuurlijk ook niet om de instelbare achtervleugel heen.