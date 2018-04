Deze smakelijke retrobrok is elektrisch aangedreven

Door: BV

Wie herinnert zich de Shelby American CSX9000 nog? Die vormt de basis voor deze creatie van Renovo, dat in de buurt van het Amerikaanse San Francisco gevestigd is. Het niet eens vijf jaar jonge bedrijf keilt de benzineverslindende achtcilinder uit het retrokoetswerk en vervangt die door een elektrische aandrijflijn.

740 Volt

Dat is de sterkte van de lithium-ion batterijenset aan boord. Opladen kan in 30 minuten met een snellader of op vijf uur als je minder haast hebt. En dan krijg je tot 160km autonomie. In de praktijk zal het wellicht wat minder zijn, want de prestaties zijn niet meteen van die aard dat ze aanzetten tot een gezapige rijstijl. De twee elektromotoren zijn goed voor meer dan 500pk en 1.354Nm trekkracht. De tweezitter weegt dan wel 1.474kg, maar het had zelfs niet uitgemaakt als die dubbel zo zwaar was. Van 0 - 60Mph (96km/u) is geschiedenis na 3,4 seconden. Waar elektromotortjes niet zo goed in zijn, is de ‘lange adem’. Meer dan 200km/u wil de Renovo Coupé dus niet.

Prijs?

Dit weekend wordt het model voorgesteld op Pebble Beach. Begin 2015 worden de eerste klantenexemplaren in elkaar geschroefd, maar de prijs is nog niet bekend.