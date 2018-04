Audi Airomorph: een blik op de toekomst

Door: AUTO55

In 2050 zal het automobiellandschap er grondig anders uitzien dan vandaag. Maar er moet ook ruimte blijven voor rasechte racebolides. Zo denkt ook Eric Kim, designstudent aan het Californische Art College of design in Pasadena, die voor zijn eindwerk deze Audi Airomorph Concept uit z'n mouw schudde. De R18 e-tron van de toekomst, zeg maar.

Elastisch

Audi-designer en landgenoot Kris Vancoppenolle stond Kim bij in zijn studieproject, dat uitblinkt vanwege het bijzondere koetswerk. Dat is namelijk niet meer dan een elastisch doek uit één stuk, gespannen over een frame. Kim puurde daarvoor inspiratie uit de BMW Light Gina Concept uit 2008. De flexibele stof is bij de Airomorph Concept via ‘actieve’ kabels aan de wielophanging verankerd en kan, aan de hand van een hydraulisch systeem, de aerodynamica naar de hand zetten om optimaal door de wind te klieven. Waar de piloot zich precies zal nestelen blijft wel de vraag.