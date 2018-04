Skoda Fabia spreekt nieuwe taal

Door: BV

Een designtaal, is dat. Eén die voor het eerst gebabbeld werd door de Skoda VisionC Concept die we op het Autosalon van Genève konden bewonderen. De constructeur verwoordde het zelf met termen als expressief, modern en dynamisch. Allemaal van toepassing op de Fabia, aldus de ontwerpers, maar dan zonder afbreuk te doen aan gewaardeerde producteigenschappen. Als we dat even vertalen dan kunnen we stellen dat de Fabia er wat scherper uitziet dan tevoren, maar je nog steeds geen ongewenste aandacht zal opleveren.

Slim

Dat Skoda het verbruik met gemiddeld 17% naar beneden haalt, is al lang niet dom. In hoeverre het hier gaat om een initiatief dat vooral op papier of effectief in de praktijk resultaat op levert, zullen we nog moeten bekijken. Waar Skoda wel goed in is, zijn slimme details. Zoals de ruitenkrabber die in de tankdop is ingewerkt. De Tsjechen beloven 10 van dat soort handigheidjes.

Personaliseren

Tja, je kan tegenwoordig niet meer zonder. Dus je kan naast 15 lakkleuren ook kiezen voor een dak, wielen en spiegelkappen in andere tinten. Meer details gooit de autobouwer pas later te grabbel. In oktober staat de Fabia op het Autosalon van Parijs.