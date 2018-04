Britse verzekeraar wil roze baanvakken voor vrouwen

Door: AUTO55

Het Britse ministerie van verkeer heeft becijferd dat mannen in 2012 in 114.190 verkeersongevallen betrokken waren en vrouwen in 70.470. Snelheidsovertredingen zouden ook 4 keer meer door mannelijke bestuurders worden begaan. Sheila's Wheels, een verzekeringsmaatschappij uit het Verenigd Koninkrijk, pleit daarom voor roze (!) rijstroken die enkel door vrouwen mogen worden gebruikt. Het idee dat erachter schuilt is simpel: Aparte rijstroken voor vrouwen, met name op de autosnelweg, zou de veiligheid van de dames verhogen en het aantal ongevallen doen afnemen.

880 miljoen

De kostprijs van het project wordt geraamd op de stevige som van 880 miljoen Britse Ponden. De firma houdt overigens voet bij stuk door te stellen dat het niet om een grap gaat. Of de vrouwelijke bevolking de kleurkeuze kan pruimen is nog een andere kwestie.