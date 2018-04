Deze Ford leert zwemmen

Door: AUTO55

Bij ons is het nog even wachten de komst van de nieuwe Ford Mondeo, maar in de USA is het model wel al als Fusion beschikbaar. En daarvan is er al tenminste eentje die niet meer rijvaardig is. Een gepensioneerde man uit Los Angeles is er namelijk in geslaagd zijn Amerikaanse berline in zijn eigen zwembad te rijden, en dit - naar eigen zeggen - door een achter de pedalen vastgeraakte sandaal.

Nog voor het sop gekozen werd reed hij overigens eerst z'n eigen garagedeur naar de vaantjes. Gelukkig wist de man zich, eenmaal onder water, uit zijn penibele situatie te bevrijden. Niemand (anders) raakte gewond.