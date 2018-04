Deze handgebouwde Jaguar Eventer kan de uwe worden voor een prikje

Door: BV

Eventer zegt je misschien niets. Het is de modelnaam die het piepkleine bedrijfje Lynx Engineering toekende aan hun versie van de Jaguar XJS. Het voornaamste verschil met de fabrieks-Jag? Het koetswerk. Lynx dacht immers dat de XJS duidelijk onvoldoende bagagecapaciteit had en bouwde de snelle kat daarom om tot een pakezel. Eentje op Speed weliswaar, want je had nog steeds een 5,3l V8 onder de kap. Het resultaat was een shooting brake. Een échte, met twee deuren, en niet die vierdeurs-toestand die merken als Mercedes tegenwoordig onder die naam proberen verkopen.

Géén succes

De Eventer werd zowaar gebouwd onder een officiële Jaguar-licentie. En dat terwijl het merk er naar verluidt echt niet wild van was. Het bedrijf had toen echter al te kampen van magere verkoopcijfers dus elk exemplaar was meegenomen. Veel verschil heeft het echter niet gemaakt. Er werden slechts 68 Eventers gebouwd tussen 1982 en 2002. Ze zijn dus best zeldzaam.

Koopje, alhoewel...

Dit exemplaar met ruwweg 200.000 kilometer op de teller wordt eerstdaags geveild. Een speciaal exemplaar nog, want het is productienummer 002 (het eerste was een prototype) en werd destijds onder meer gebruikt voor de photoshoots voor brochures en reclamewerk. Iets wat nu niet meer zou kunnen. De verkoopprijs wordt geschat op amper € 35.000, maar het model heeft betere tijden gekend. Roest heeft er een grote kolonie gesticht en starten doet hij ook niet meer…