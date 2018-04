Toyota neemt Land Cruiser uit 1984 weer in productie

Door: BV

Héél af en toe gebeurt er in de autosector iets geks. En dit kwalificeert. Om de dertigste verjaardag van de Toyota Land Cruiser 70 te vieren, heeft iemand bij die autofabrikant het idee gekregen om de originele Land Cruiser 70 - gelanceerd in 1984 dus - weer in productie te nemen. En niet alleen dat: hij of zij heeft de idee ook nog eens voorbij de doorgaans op innovatie en winst beluste directie gekregen. Toyota zal dus gedurende één jaar, en zo te zien uitsluitend in Japan, de klassieke Land Cruiser bouwen. Het aantal updates blijft beperkt tot het minimum.

Ladderchassis en inschakelbare vierwielaandrijving

Het onderstel van de Land Cruiser 70 bestaat nog steeds uit een ladderchassis met starre assen en inschakelbare vierwielaandrijving. De versnellingsbak kent vijf versnellingen vooruit en natuurlijk een reductietandwiel voor het erg zware terreinwerk. De motor kan daarvan behoorlijk wat aan, want de 4-liter V8 levert naar hedendaagse normen weliswaar een eerder bescheiden vermogen van 228pk, maar ook nog 360Nm.

Weinig moderner

Ja, je ziet in het interieur enkele moderne snufjes opduiken als een navigatiesysteem en centrale vergrendeling, en achter de bekleding propt Toyota nu ook enkele airbags en ABS tekent ook present, maar de aanpassingen zijn minimaal. Het uiterlijk is eigenlijk alleen getrakteerd op modernere lichten en een mild opgefriste grille. Er zijn twee koetswerkvormen voorzien. Een traditionele ‘wagon’ met openzwaaiende kofferklep en een vierdeurs pickup.

200 per maand

Toyota wil het model één jaar in productie houden en verwacht er elke maand zo’n 200 klanten voor warm te kunnen maken. Alleen in Japan en dat is het enige probleem. Wij willen er één!