Nieuwe Skoda Fabia geeft interieurgeheimen prijs

Door: AUTO55

Zijn lichaam kregen we al te zien, maar hoe de nieuwe Skoda Fabia er binnenin uitziet kwam maar niet aan het licht. Tot nu. En er valt ook wat over te vertellen. Skoda beweert namelijk de ruimste auto in het B-segment te hebben gebouwd en staaft die bewering met cijfermateriaal. Met succes overigens, want geen enkele andere vierwieler uit de betreffende klasse slaagt erin om net zoals de kersverse Fabia 330 liter kofferruimte te bieden.

Handiger laden

Met de achterbank neer kan het laadvolume tot 1.150 liter worden uitgebreid en de toegang is met 1.098mm breder dan voorheen. De laadruimte zelf is 960mm breed, een winst van twee centimeter ten opzichte van zijn voorganger. Prettig voor langere mensen is de toegenomen scharnierhoogte van de achterklep. Die bedraagt bij de nieuwe Fabia iets meer dan 1,9 meter.

Ook kwamen we te weten dat een flexibel bagagevak voor de kofferbak en twee bagagenetten op de optielijst prijken, en dat de hoedenplank tevens als horizontale scheidingswand kan worden gebruikt of verticaal achter de achterbank worden geschoven.

Simply Clever

Tot slot deelt Skoda mee dat de nieuwe Fabia over 9 nieuwe 'Simply Clever-functies' beschikt, waarmee het totaal op 17 komt te liggen. Tot die handige functies behoren de welbekende ijskrabber in de tankdop, maar ook een speciale ruimte voor multimedia-apparaten in de middenconsole en een veiligheidsvest in het opbergvak van de bestuurdersdeur. En er werd ook meer plaats vrijgemaakt voor drankflessen. In beide achterdeuren past nu een fles van een halve liter en in het handschoenkastje eentje van een volle liter.

Meer details zullen later komen bovendrijven. In oktober staat de Fabia op het Autosalon van Parijs.