Renault RS 01 heeft GT-R-genen

In Moskou stelt Renault momenteel een nieuwe racewagen tentoon. Die heet RS 01 en zal binnenkort opdraven in de Renault Sport Trophy tijdens de World Series by Renault. Deze klasse biedt plaats aan 20 Pro-Am-teams bestaande uit een professionele piloot en een amateur. Alle auto’s zijn overigens identiek, dus geluk en talent spelen een bepalende rol voor een voorspoedige afloop. De beste prof wordt vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan een speciaal trainingsprogramma dat onder meer sessies met een simulator, mediatraining en een fysieke training bevat. Nadien staat een vertrek naar Japan op de planning om het Nismo-team te vervoegen in de strijd om de titel van het Japanse Super GT-kampioenschap. De beste onder de amateurs krijgt de kans om in de LMP2-klasse deel te nemen aan de 24 Uren van Le Mans in 2016.

GT-R-genen

Voor de aandrijving van de RS 01 zorgt de 3,8l biturbo uit de Nissan GT-R. Die centrale werd voor de gelegenheid door Nismo opgedreven tot 500pk en 600Nm en is verbonden met een sequentiële zevenbak. Het blok ligt achter de bestuurder, maar nog voor de achteras, en schuilt onder een koetswerk uit koolstofvezel - materiaal dat ook voor de remschijven wordt gebruikt. Öhlins zorgt voor de schokdempers, Michelin voor het schoeisel.

Voorts laat Renault nog weten dat de RS 01 het bij 300km/u voor bekeken houdt en dat de racer maar liefst 1,7 ton downforce genereert. De luchtweerstand zou zelfs te vergelijken zijn met die van een Formula Renault 3.5.