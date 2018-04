Aston Martin Lagonda gaat van de grond

Door: BV

Afgelopoen maand kregen we van Aston Martin de definitieve vorm van de nieuwe Lagonda te zien. Die sedan zal in zeer lage aantallen met de hand gebouwd worden op een aangepast platform van de Aston Martin Rapide.

In de lucht

De Aston Martin met 600pk sterke 6-liter V12 en achttrapsautomaat moest het vliegtuig op om testen te ondergaan in z’n beoogde afzetgebied. Het gros van de modellen vertrekt naar verwachting richting Midden-Oosten. Aston Martin trok zelfs geen budget uit voor een Europese type-goedkeuring. En over budget gesproken: er wordt duchtig bespaard links en rechts. Daarom weten we nu ook dat Oman Air instond voor het luchttransport en krijgen we er publicitaire plaatjes van. De Britten hebben voor al die aandacht een gevoelige korting gekregen. Alle beetjes helpen, gezien de Lagona naar verwachting op niet eens 100 stuks het levenslicht zal zien.