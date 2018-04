Jaguar Mk2 gemoderniseerd door Ian Callum

Door: BV

Ian Callum - die tekende ooit X-Type en XJ-generatie uit 2002 voor Jaguar en het was ook de man die de Aston Martin DB7, Vanquish DB9 en Ford Puma vorm gaf. Hij heeft zich nu gebogen over de klassieke Jaguar Mk2.

Plat tunen?

De Mk2 heeft door ‘veredelaar’ CMC nieuwe ingewanden gekregen. Nu ja, nieuw. Er zit een 4,2l V8 in die gepaard is met een handbediende vijfbak. Die is enkele decennia recenter dan de Mark 2 zelf, maar wordt nu door Jaguar ook al een tijd niet meer gebruikt. De remmen zijn ook opgewaardeerd, ze huizen achter 17-duimers en dan ging de ophanging ook nog eens 30mm in de min.

Het interieur krijgt een specifieke lederen aankleding waarin moderne technologie insijpeld. En dan is er nog het uiterlijk, die door Ian Callum voorzien zijn van andere bumper en tal van specifieke stijldetails. Volgens Callum “konden de vorm en de prestaties spannender”.