Zenos knalt harder op turbowolk

Door: BV

We hadden het al eerder op over de Zenos E10. Die ontsproot uit het brein van twee ondernemende heren die eerder bij Caterham in dienst waren. Zij hebben de ogen daar niet in de zakken gehouden en bedachten een modernere interpretatie van het beproefde recept. Gebaseerd op een onderstel in carbon en aluminium, en aangedreven door een Ford tweeliter benzinemotor die 100pk per liter opwekt. In die gedaante haalt de creatie al 100km/u in 4,5 tellen, maar met een turbo erop geschroefd wordt het allemaal nog wat straffer.

Kwart meer vermogen

De turbo levert in eerste instantie een kwart extra pk’s op. En we zeggen in eerste instantie, omdat het potentieel bestaat om er nog een hoop meer uit te persen. En ook dat is Zenos van plan. Maar eerst dit dus - wat met 253pk ook al goed is voor een top van 237km/u en een acceleratietijd van 4 seconden. De Zenos E10 met 200pk kost een slordige € 35.000 en voor de turbo wil het bedrijf nu zo’n € 5.000 extra.