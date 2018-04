Mercedes Zetros draagt luxe-appartement op z’n rug

Door: BV

Wie extreem wil offroaden kan z’n blik laten vallen op deze Mercedes Zetros. Zo’n 7,2l grote zes-in-lijn dieselmotor met 326pk geeft je toch net iets meer reserve dan pakweg de 2,2l dieselcentrale van de Land Rover Defender. Op zo’n Land Rover kan je overigens makkelijk een tentje installeren, maar deze gigant doet beter. Die draagt een 5,6 meter lange en 2,4 meter brede leefcubus mee op z’n rug.

Uitschuifbaar

De lengte van de leefcompartiment kan nog met 2,5m uitgebreid worden middels een uitschuifcompartiment. Je hebt er onder meer een kitchenette, een badkamer met aparte douche en toilet, een L-vormige zitbank om naar de LCD-tv de staren en een dubbel bed. En de isolatie is evenmin schaars toegepast. De wanden zijn minimaal 10cm dik. Stroom komt van een generator of zonnecellen op het dak. De prijs dan, horen we je denken… Wel, als je ernaar moet vragen…