Wie we daar hebben: de nieuwe Mazda MX-5

Door: BV

Dit is de gloednieuwe Mazda MX-5. Die stormt volgend jaar de markt op en is gezegend met een compleet nieuw onderstel. Dat maakt gebruik van dubbele draagarmen ter hoogte van de neus en heeft een multilink-achterophanging waartussen de aandrijfstangen hun vermogen naar de achterwielen sturen. Die kracht komt van SkyActiv-G benzinemotoren en handgeschakelde transmissies met zes verhoudingen, maar exacte details willen de Japanners nog niet kwijt. Er moet nog wat overblijven voor de wereldpremière op het Autosalon van Parijs…

Kodo-uiterlijk

De nieuwe tweezitter is weerom erg compact: 1,73m breed, 1,24m hoog en slechts 3,92m lang (10,5cm minder dan voorheen!). Het stalen klapdak dat de vorige generatie aanbood als alternatief op een stoffen kapje is momenteel in geen mijlen te bespeuren. De roadster wordt alleen met een canvas dak geïntroduceerd. De lijnen, die zonder meer agressiever zijn dan voorheen, ontsproten uit de Kodo-designtaal van het bedrijf. Die gebruikt de natuur als inspiratie.

100kg lichter

Kenners weten dat de MX-5 altijd al een echte sportauto is geweest. Met z’n fijne stuurrespons en delicate balans. Alleen op papier was het kleintje altijd al misleidend. Met maximaal 160pk waren z’n prestaties immers aardig, maar niet hemeltergend. Zoals gezegd, over het vermogen weten we nog niets. Maar dat de nieuwe MX-5 100kg minder op de weegschaal zet, weten we wel. Wedden dat je dat aan de prestaties zal zien? Helaas is het ook daarop nog even wachten.