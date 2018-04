Mitsubishi doet het uiterlijk van de Outlander PHEV over

Door: BV

De Outlander PHEV, wat is de hybridevariant van de ruime SUV is, kent slechts een erg bescheiden succes in ons land. En misschien heeft het uiterlijk daar wel wat mee te maken. Wat er ook van weze - de Japanners herwerken het. Een studiemodel met de ingewanden van de PHEV, maar een sportiever uiterlijk wordt voorgesteld in Parijs. Zowel het interieur als het exterieur zijn daarbij aangepast voor een nog uniekere rijbeleving, maar meer wil Mitsubishi er momenteel niet over kwijt. Wordt vervolgd.