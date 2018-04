Hyundai plaagt met H350 bestelbus

Door: AUTO55

Later deze maand zal Hyundai het doek trekken van de H350, een bestelbus waarmee de Zuid-Koreanen vooral de vorig jaar vernieuwde Mercedes Sprinter in het vizier nemen. Om ons tot dan zoet te houden trakteert het merk op twee plaagstootjes - zonder veel info.

De H350 komt er in drie uitvoeringen. Hij kan tot 1,4 ton materiaal meesleuren en tot 2,5 ton trekken. Hem voor het eerst zien kan vanaf 24 september op het autosalon voor commerciële voertuigen te Hannover, al kan je een dikke week later ook op de beurs in Parijs terecht. De productie nemen werknemers in Turkije voor hun rekening